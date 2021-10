Schianto in A12, auto si cappotta nella notte

Era ancora buio quando questa mattina un'auto si è ribaltata in A12 tra Chiavari e Rapallo.

Per cause ancora da stabilire, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito a ruote all'aria. Fortunatamente l'uomo è rimasto illeso: uscito senza soccorsi dalla vettura è stato trasportato all'ospedale per accertamenti.

Ai vigili del fuoco il compito di mettere in sicurezza il tratto di carreggiata e insieme ai tecnici di autostrade di rimuovere l'auto. Dopo diverse interruzioni al transito per consentire gli interventi, l'autostrada è stata riaperta.