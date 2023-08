Cerca di evitare un pedone e si schianta, ciclista in ospedale

Incidente in piazza Petrella a Certosa. Intorno alle ore 9:30 di mercoledì 16 agosto 2023 un ciclista di 40 anni si è schiantato a terra, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nel tentativo di evitare un pedone in strada.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Azzurra di Borzoli con una missione partita in codice rosso. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per un presunto trauma toracico e una lussazione alla spalla. Presente in piazza Petrella anche la polizia locale per i necessari accertamenti.

Giornata movimentata sulle strade genovesi nelle ultime ore. A Ferragosto un'auto si è schiantata contro un muro in via Somma a Nervi, la mattina di mercoledì 16 è invece iniziata con un maxi tamponamento in autostrada con quattro auto e un camion coinvolti, quattro i feriti, fortunatamente non gravi. Schianto tra un'automobile e una moto, infine, a Voltri in via Buffa. Incidenti anche a Chiavari (una ragazza investita) e Casarza (auto ribaltata).