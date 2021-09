Ubriaco, cade in monopattino. Polizia Locale lo multa anche perché senza casco

La pattuglia è intervenuta in via d'Annunzio, il 36enne aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 0,71 grammi per litro

Ubriaco si è messo alla guida del suo monopattino e pochi metri dopo è caduto. Una pattuglia della polizia locale, intervenuta martedì sera in via D'Annunzio, ha sanzionato il 36enne per guida in stato di ebbrezza e perché non indossava il casco; come previsto dall'Ordinanza del comune di Genova.

In particolare, all'esame dell'etilometro l'uomo è risultato avere una concentrazione di alcol pari a 0,71 grammi per litro di sangue ed ha quindi ricevuto una sanzione amministrativa: la polizia ricorda che la soglia per la denuncia penale scatta a 0,81 grammi/litro.