Cede la piattaforma aerea su cui lavorano, operai precipitano nel Polcevera

Incidente sul lavoro mercoledì mattina a Pontedecimo, dove due operai impegnati nella potatura degli alberi lungo il Polcevera sono caduti nel torrente.

Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo cui era ancorato il braccio della piattaforma aerea si è ribaltato, facendo precipitare i due lavoratori per diversi mesi nel greto del Polcevera. Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi inviati dal 118: le condizioni di un operaio in particolare preoccupavano, tanto da spingere i sanitari a stabilire il trasferimento all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso.

L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita, ferite lievi anche per il collega. La polizia, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini per accertare le condizioni di lavoro dei due operai e ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco si sono invece occupati di mettere in sicurezza il mezzo e recuperare il braccio, caduto anch’esso nel fiume.