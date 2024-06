Auto ribaltata, due donne ferite e Aurelia chiusa per oltre un'ora

Aurelia chiusa per oltre un'ora e due donne ferite. Questo il bilancio dell'incidente stradale, avvenuto sulla Via Aurelia a Cavi di Lavagna poco prima delle 14 di sabato 22 giugno 2024.

Coinvolte due auto, che, per ragioni da chiarire, si sono scontrate, con una che è finita su un fianco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, l'automedica Tango 1 e due ambulanze della Croce Verde di Lavagna e di Sestri Levante.

Le due donne, entrambe coscienti, sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso per dinamica in modo di avere la precedenza dopo l'accesso al punto di primo soccorso ed evitare così eventuali complicanze.

Intorno alle 15 l'Aurelia è stata riaperta e la circolazione è ripresa.