Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'uomo, un trentenne, è stata trasferito, cosciente, con l'elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il giovane ha riportato diversi traumi.

Sul posto la centrale operativa del 118 di Lavagna ha inviato un'ambulanza della Croce Verde di Carro e l'unità India 40 con l'infermiera. Per velocizzare il trasferimento in ospedale è stato allertato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, pare autonomo, avvenuto lungo la strada provinciale 40 di Velva nel comune di Castiglione Chiavarese intorno alle 14 di venerdì 5 aprile 2024.

Si schianta in moto, portato in elicottero in ospedale