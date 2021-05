Madre e figlio investiti da una moto: in tre all'ospedale, la donna in codice rosso

Incidente nel tardo pomeriggio in corso Paganini a Castelletto dove un motociclista ha investito una donna con il figlio, intorno alle 18.30 di domenica 30 maggio 2021.

Intervenuti sul posto gli uomini della polizia locale e i soccorritori del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova ed è stata la persona ad aver avuto le conseguenze più gravi a causa della dinamica dell'incidente, avendo battuto la testa.

Sono stati portati in ospedale anche il motociclista e il figlio della donna: entrambi in codice giallo, il primo al Galliera e il secondo al Gaslini. In corso i rilievi per fare luce sulla dinamica dell'incidente.