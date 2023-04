Anziano cade dallo scooter, in ospedale in codice rosso

Incidente nel pomeriggio a Castelletto: un uomo di 83 anni, cadendo mentre era alla guida del suo scooter, si è gravemente ferito a un piede procurandosi una frattura scomposta alla caviglia. È successo verso le 14,20 in passo Caporale Pietro Barsanti.

Quando l'uomo è arrivato all'ospedale Galliera, in codice rosso, è stato mandato subito in sala operatoria: per fortuna si esclude l'amputazione, che all'inizio si temeva.

Sul posto, chiamati dai passanti, i volontari della Croce Blu di Castelletto, l'automedica Golf 3 e la polizia locale che si trova ancora in loco per i rilievi del caso.