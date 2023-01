Auto cappottata, casello chiuso

Un'auto è finita ribaltata in prossimità del casello di Genova Nervi sull'autostrada A12. È successo intorno alle 16.20 di giovedì 26 gennaio 2023. Chiuso il casello in uscita per chi proviene da levante fino a poco prima delle 18.

Sul posto è intervenuta l'automedica Golf 6, oltre a due ambulanze dei Volontari del soccorso di Rapallo e di Ruta, ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Coda di circa un chilometro in direzione Genova a partire da poco prima dell'uscita.

Conseguenze non troppo gravi, per fortuna, per gli occupanti, due, a cui è stato attribuito il codice giallo in attesa del ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.