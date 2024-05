Auto finisce ribaltata, occupanti estratti dai vigili del fuoco

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente d'auto, avvenuto intorno alle 9.20 di sabato 18 maggio 2024 in via Regiosi a Casella.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 7, due ambulanze (Croce Verde di Casella e di Busalla), carabinieri e vigili del fuoco. L'incidente, autonomo, ha visto l'auto finire capovolta per ragioni in via di accertamento.

I vigili del fuoco si sono occupati di rimetterla sulle ruote e hanno estratto gli occupanti, i quali, per fortuna, non hanno riportato particolari conseguenze e sono stati medicati sul posto.