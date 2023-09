Schianto in moto, ragazzo portato in ospedale in gravi condizioni

Erano in moto in via Alcide De Gasperi a Casarza Ligure quando, per motivi da accertare, sono caduti e si sono feriti: due ragazzi sono stati portati così in ospedale e uno è in gravi condizioni. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

È successo verso le 23 di lunedì 11 settembre. Uno dei due giovani ha battuto la testa ed è stato portato in codice rosso - il più grave - all'ospedale San Martino di Genova mentre l'altro in codice giallo all'ospedale di Lavagna.

Sul posto, a soccorrere i due, la Croce Verde di Casarza Ligure, l'automedica Tango 1, la Croce Rossa di Riva Trigoso e anche i carabinieri per fare luce sulle cause dell'incidente.