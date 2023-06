Raffica di incidenti nel Tigullio, motociclista soccorso dall'elicottero

Raffica di incidenti stradali a cavallo dell'ora di pranzo di martedì 20 giugno 2023 nel Tigullio. Diverse le persone rimaste ferite.

Il primo incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 in via Bargonasco a Casarza Ligure, dove un'auto e una moto con due coniugi a bordo si sono scontrate per cause da accertare. Sul posto l'automedica Tango 1, due ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso e una dei volontari del soccorso di Sestri.

Allertato anche l'elicottero Grifo, che, decollato da Albenga, è atterrato presso la piazzola di Sestri Levante, dove è stato portato il centauro, che è stato poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Codice giallo invece per la moglie, portata a Lavagna.

Pochi minuti dopo un uomo di 51 anni è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, dopo essersi ribaltato con la sua auto in via Pontori a Ne. Più tardi altri due incidenti a Cogorno, con quattro persone ferite.