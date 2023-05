Auto con a bordo turisti si ribalta: due feriti

Intervento dei vigili del fuoco di Chiavari per un'auto cappottata. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 3 aprile, sulla strada statale Aurelia al km 468 in direzione levante, nel comune di Casarza Ligure.

Due turisti brasiliani erano diretti verso la Toscana quando, per cause in via di accertamento, hanno urtato il fianco della collina finendo la loro corsa su un fianco.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre gli occupanti e consegnarli alle cure del 118, sul posto con due ambulanze. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.