Anziani provocano incidente e non si fermano, denunciati

A Casarza Ligure i Carabinieri della stazione locale, al termine di indagini, hanno denunciato per lesioni personali colpose e omissione di soccorso due anziani.

I due si trovavano in macchina insieme ed erano andati a sbattere contro un altro veicolo provocando al conducente lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Non si erano però fermati a prestare soccorso al ferito e si erano immediatamente allontanati con l'auto.

Per il conducente dell'auto e il suo passeggero è quindi scattata la denuncia a piede libero in seguito all'identificazione da parte dei militari.