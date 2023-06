Prende un dosso, sbanda e finisce contro dehor e veicoli parcheggiati

Ancora un incidente stradale in via Casaregis alla Foce con un dehor danneggiato. È successo intorno alle 2.45 di domenica 11 giugno 2023. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca, ma per fortuna non c'è stato bisogno di portare nessuno in ospedale.

L'incidente, secondo quanto ipotizza un cittadino, potrebbe avere, tra le cause alla sua origine, l'alta velocità e un avvallamento, che si incontra al termine del tratto alberato. Da qui la richiesta, per evitare il ripetersi di questi episodi, d'installare un dosso artificiale, che obblighi i veicoli a rallentare.

"Altro 'dosso' preso veloce e altro filotto di macchine più dehor distrutti. Lo mettiamo - si legge nel post - sì o no un rallentatore/dosso artificiale alla fine degli alberi di Casaregis (opportunamente segnalato per evitare di ammazzare qualche motociclista) prima che ci scappi il morto o più semplicemente uno debba cambiare auto annualmente? Grazie!".