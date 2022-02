Quarto, auto sbatte e cappotta

Incidente sabato sera in via Carrara, a Quarto.

Erano da poco passate le 23 quando un'auto, una Nissan Micra, si è schiantata contro le auto parcheggiate e si è cappottata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della pubblica assistenza Nerviese, i vigili del fuoco per rimettere il mezzo su quattro ruote e la polizia locale per i rilievi del sinistro. La strada è rimasta chiusa, in entrambi i sensi, per le operazione di soccorso.

Non si registrano fortunatamente feriti gravi, nè ricoverati.