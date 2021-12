Incidente in Sopraelevata, traffico in tilt verso ponente

Un tamponamento tra due auto in sopraelevata ha causato rallentamenti subito dopo mezzogiorno di giovedì 16 dicembre.

L'incidente è avvenuto verso ponente all'altezza di Caricamento, dove uno dei due mezzi coinvolti non si è rimesso in moto. In attesa del carroattrezzi, gli agenti della polizia locale hanno deviato il traffico sull'unica corsia di marcia a disposizione.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi.