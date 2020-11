Moto sotto camion a Caricamento, altro incidente a Quarto

Inizio di giornata all'insegna del traffico a Genova e sulle autostrade intorno al capoluogo ligure. In città si sono verificati due incidenti con feriti: il primo in via Antonio Gramsci all'uscita del sottopasso di Caricamento lato ponente. Una moto è finita sotto un mezzo pesante.

Il conducente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Stessa sorte è toccata a una persona coivolta in un incidente in via Cinque Maggio.

Forti disagi anche sulle autostrade, dove sono tornati a intensificarsi i cantieri, visti i ridotti flussi di traffico dovuti alle restrizioni anti covid. In A12 rallentamenti fra Rapallo e Recco, in A26 coda verso nord e in A7 verso Genova.