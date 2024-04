Cinque incidenti in mezz'ora sulle strade genovesi

Raffica di incidenti stradali sulle strade genovesi nella giornata di mercoledì 17 aprile 2024. Dopo quelli in via Cantore e in piazza Portello, se ne registrano altri cinque, avvenuti nell'arco di una mezz'ora.

Nell'ordine, poco prima delle 13 i mezzi di soccorso sono intervenuti in corso Carbonara a Castelletto. Poco dopo due ambulanze si sono recate in via Loria al 'Biscione' sulle alture di Marassi in seguito a un incidente in moto. Stesso copione in via Gramsci, ma con solo un'ambulanza sul posto.

Quindi l'automedica Golf 3 e un'altra ambulanza sono intervenute in corso Sardegna, anche qui una moto coinvolta. L'ultimo della serie, per il momento, in via Fanti D'Italia a San Teodoro con automedica Golf 2, ambulanza e vigili del fuoco sul posto.

Non si registrano fortunatamente feriti gravi.