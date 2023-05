Tir sbaglia strada e rimane bloccato in curva

Forse una mappa non aggiornata del navigatore o un errore del camionista.

Questa mattina, venerdì 26 maggio, alle 5 circa, un tir è rimasto incastrato nell'entroterra di Carasco.

Il mezzo pesante, mentre procedeva in salita, si è fermato in curva e così la strada dei Selaschi è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari che hanno richiesto l'intervento delle gru per spostare il mezzo.