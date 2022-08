Auto finisce su un fianco, 70enne all’ospedale

Incidente stradale questa mattina a San Quirico di Carasco.

Per cause ancora da accertare, la conducente potrebbe aver avuto un malore, un'auto è finita su un fianco in prossimità di una curva.

Alla guida una settantenne che è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata all'ospedale di Lavagna in codice giallo dalla croce verde di Carasco.

Sul posto anche i vigili urbani e il carroattezzi per dirigere la viabilità e sgombrare la strada.