Auto contro un palo, 50enne in elicottero al San Martino

Grave incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 14 luglio a Carasco. Per cause ancora da accertare, una donna alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Nuova provinciale lungo il fiume, in località Graveglia.

La 50enne ha riportato diversi traumi, in particolare a una gamba rimasta incastrata nelle lamiere. Soccorsa dall'automedica Tango 1, la ferita è stata trasportata da un'ambulanza della Croce rossa di Cogorno a Sestri Levante.

Qui l'aspettava l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per il ricovero d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova.