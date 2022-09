Scontro auto-moto: grave centauro, in elicottero all'ospedale

Grave incidente stradale a Carasco, in via Casali, intorno alle ore 8:30 di venerdì 9 settembre 2022. Per ragioni ancora da accertare si sono scontrate un'automobile e una moto e ha avuto la peggio il centauro, un uomo di 50 anni, ferito alla schiena.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con l'ambulanza della Croce Verde Carasco e l'automedica Tango 1, il motociclista è stato soccorso e trasportato fino alla piazzola della Croce Rossa di Cogorno per il trasferimento d'urgenza, con l'elicottero Grifo, all'ospedale San Martino di Genova.

È arrivato al pronto soccorso in codice rosso.