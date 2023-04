Giornata di incidenti in diversi tratti di autostrada: code fino a 9 km anche nel pomeriggio

La mattinata inizia in salita per gli automobilisti genovesi: oltre al tir incastrato a Pra', altro incidente in autostrada che ha coinvolto un pullman e due auto poco prima delle 8,30, al bivio tra A12 e A7, precisamente all'interno della galleria Monte Sperone, in direzione Genova. In mattinata sono stati sfiorati gli 8 km di coda. Sul posto la polizia stradale, il personale di Aspi, la Croce Verde di San Gottardo sezione Burlando arrivata in codice giallo, ma l'unico infortunato, un uomo di 50 anni, giudicato meno grave del previsto, ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul casello di Genova Est, dove si è creata una lunga coda in entrambe le direzioni.

Altro incidente in A7: prima tratto chiuso, poi 9 km di coda nel pomeriggio

Non solo: dopo le 9,30 sulla A7, tra Busalla e Ronco Scrivia, in direzione Milano, altro incidente, questa volta autonomo, all'interno della galleria Boccardo nord in cui è stato coinvolto un mezzo pesante che ha urtato la volta del tunnel. Sul posto sono intervenute la polizia stradale e il personale di Aspi. Il tratto è stato addirittura temporaneamente chiuso verso le 12, per il tempo necessario a consentire l’installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. È stato riaperto alle 16 ma la coda è di 9 km: la cantierizzazione installata a seguito dell'incidente permarrà fino a domani, venerdì 14, al termine delle ispezioni da parte dell’ente sorvegliante e delle conseguenti operazioni di ripristino.

Altri 9 km di coda sulla A26 per cantieri

Nell'arco della giornata, coda anche 3 km anche sulla A26, tra Ovada e Masone in direzione Genova, e di 9 km nel pomeriggio tra Pra' e Masone, in direzione Gravellona Toce ma questa volta per lavori.