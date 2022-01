Schianto furgone-moto, centauro in codice rosso al San Martino

Grave incidente nel primo pomeriggio di martedì 25 gennaio.

In seguito allo schianto tra un furgone e una moto, il centauro è stato disarcionato dal messo ed è rovinato sull'asfalto procurandosi gravi traumi.

Sul posto, in via Canevari, è intervenuta l'automedica San Martino che ha trasportato nell'omonimo policlinico il ferito in codice rosso. Presenti anche gli agenti della polizia locale, sezione infortunistica, per i rilievi del caso e per la dinamica, ancora sconosciuta, dello schianto.