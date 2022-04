Cane investito da un'auto, morto sul colpo

Incidente stradale mortale a Sestri Ponente intorno alle 11.30 di martedì 12 aprile 2022. A perdere la vita è stato un cane, investito da un'auto in viale Canepa, angolo piazza Oriani, mentre si trovava al guinzaglio, tenuto dalla sua proprietaria.

L'auto procedeva in direzione mare quando ha travolto l'animale, pare sulle strisce, sia con la ruota anteriore che con la posteriore, uccidendolo sul colpo. Sul posto la Croce Gialla, che ha tentato di rianimare il cane, purtroppo invano, la polizia di Stato e la polizia locale.

La proprietaria del cane, sotto choc, ha rifiutato il trasporto in ospedale e si è diretta dalla veterinaria per espletare tutte le pratiche. La conducente dell'auto si è fermata ed è stata ascoltata dagli agenti, che conducono le indagini. La zona dovrebbe essere coperta da telecamere, le cui immagini verranno acquisite per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.