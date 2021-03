Campomorone, perde il controllo e si ribalta con l'auto: in elicottero al San Martino

Incidente nel primo pomeriggio in via Pacinotti, la persona alla guida è stata trasportata in codice giallo all'sospedale

Incidente nel primo pomeriggio a Campomorone, un'automobile si è ribaltata in via Pacinotti ed è finita nel letto del torrente Gallaneto, le dinamiche dell'incidente sono però ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna alla guida dall'auto, una Fiat Panda di colore grigio, prima del trasporto in elicottero all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo, fortunatamente non in gravi condizioni.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per terminare il recupero dell'automobile.