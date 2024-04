Si schianta sull'Aurelia, motociclista in codice rosso

Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 8.15 di martedì 30 aprile 2024 sulla Via Aurelia a Camogli.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 6 e un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Ruta, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Pare essersi trattato di un incidente autonomo.

Il ferito è stato accompagnato, cosciente, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

