Si schianta in moto, coppia di giovani finisce in ospedale in codice rosso

Lo schianto, terribile, per cause da chiarire, e poi la corsa in ospedale: così una coppia di giovani di circa 18 anni ha avuto un incidente in moto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio a Camogli sulla via Aurelia.

È successo verso le 2 del mattino: sul posto la Croce Verde di Recco, l'automedica del 118 Golf 6 e i Volontari del Soccorso di Ruta. Allertati anche i carabinieri di Santa Marghertia Ligure.

I due sono stati portati in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino di Genova.