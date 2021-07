Finisce fuori strada con l'auto e rimane in bilico sulla scarpata

Intervento dei vigili del fuoco in via di Bana nel comune di Camogli: l'automobile è stata riportata in strada utilizzando un argano manuale, il conducente è uscito illeso

Attimi di paura nella mattinata di venerdì 9 luglio 2021 in via di Bana nel comune di Camogli. I vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo sono intervenuti in soccorso di un automobilista che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada rimanendo in bilico con l'auto sul crinale della scarpata.

L’autista dopo aver perso il controllo ha rischiato di finire nel dirupo, fortunatamente però la fitta vegetazione ha contenuto l'auto permettendo al conducente di uscire illeso dal veicolo e mettersi in salvo.

I vigili del fuoco hanno poi riportato in strada la vettura utilizzando un argano manuale.