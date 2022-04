Auto cappottata a Camogli, conducente incastrato

Incidente stradale questa mattina, venerdì 8 aprile, a Camogli.

Una Fiat Panda è finita sul fianco in corso Mazzini, per cause ancora da stabilire da parte della polizia locale.

Il conducente è rimasto intrappolato nella vettura ed è stato aiutato ad uscire dai passanti e dai militi della Croce Rossa di Camogli. Sono stati chiamati ad intervenire anche i vigili del fuoco ma, arrivati sul posto, la situazione era già risolta ovvero i presenti hanno aiutato il malcapitato a rimettere su quattro ruote l'auto.

Un incidente simile è avvenuto due settimane fa nello stesso punto.