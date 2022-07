Auto contro cantiere, due feriti

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave, in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 10.15 di martedì 5 luglio in via Piero Schiaffino a Camogli.

Un'auto con alla guida una donna sarebbe finita contro un cantiere stradale. Due operai sono stati soccorsi da altrettante ambulanze e portati entrambi al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, uno in codice giallo e l'altro in verde.

Sul posto anche la polizia locale, a cui spettano le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.