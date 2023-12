VIDEO | Sorpasso folle del camion tra auto e tir: tragedia sfiorata in A7

Il rispetto dei limiti di velocità e i riflessi pronti di un'automobilista hanno evitato la tragedia in autostrada ieri mattina all'alba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erano le 5 quando E.A. stava viaggiando verso Genova in A7 quando si è visto un camion infilarsi tra la sua auto e un tir che lo precedeva. Un folle sorpasso su linea continua, in curva e in prossimità di un'uscita.

Dalla ripresa realizzata dalla dashcam a bordo dell'auto si vede il furgonato, un Mercdes Sprinter, oscillare e rimanere miracolosamente in carreggiata per poi continuare la corsa e superare il tir.

Sono in corso le indagini della polizia stradale per risalire all'autista indisciplinato.