Maxi incidente sulla A12: riaperto il tratto chiuso, chilometri di coda

A causa di un incidente stradale il tratto di autostrada tra Genova Est e Nervi è stato chiuso poco dopo le ore 8 di giovedì 29 settembre 2022, traffico bloccato in direzione levante, consigliata l'uscita a Genova Est e l'entrata a Nervi per chi deve mettersi in viaggio. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti più veicoli, un furgone è rimastro incastrato tra due camion in mezzo alla carreggiata, coinvolta anche un'auto; non ci sarebbero comunque feriti gravi. Presente sul posto la Polstrada per i rilievi, i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanze della Croce Verde Burlando, Croce Gialla e Croce Rossa di Genova. Due persone sono state portate all'ospedale San Martino in codice giallo.

Al momento sono segnalati sei chilometri di coda in direzione levante, rallentamenti anche verso Genova per i curiosi. Il tratto è stato poi riaperto alle ore 9:45, si transita su una sola corsia e i chilometri di coda sono saliti a nove in direzione Livorno. Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova, percorre l'Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Nervi.