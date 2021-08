Incidente in galleria, traffico in tilt in autostrada: sette chilometri di coda in A7

Caos in autostrada e traffico bloccato intorno alle 10.15 sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Serravalle per un incidente che ha coinvolto un camion all'interno della galleria Monreale, in direzione Milano. Sono sette i chilometri che si sono formati a partire da Bolzaneto e tendenti all'aumento, sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Le auto hanno ripreso a circolare intorno alle 10.40 sulla corsia di sorpasso.

Non mancano anche le code legate ai cantieri: sulla A10 ci sono rallentamenti tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7, problemi anche sulla A26 tra Genova Pegli e il bivio A10/A26 in direzione levante, tra Arenzano e il bivio in direzione Genova e infine tra il bivio e Masone in direzione nord.

Situazione da monitorare anche nel pomeriggio in una giornata caratterizzata da diversi bollini rossi secondo i tempi di percorrenza sia sulla A10 e sulla A12.