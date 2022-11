Escavatore contro cavalcavia: tratto chiuso in A10 e coda

Poco dopo le ore 20 di venerdì 25 novembre 2022 è stato chiuso il tratto di autostrada A10 tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova, in seguito a un incidente. Per cause ancora da chiarire un escavatore trasportato da un camion ha urtato e danneggiato un cavalcavia all’altezza del chilometro 28, rimanendo incastrato. Non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il tratto alle ore 22 risulta chiuso e all'interno sono segnalati due chilometri di coda. I tecnici stanno svolgendo le verifiche che sono necessarie a valutare i danni e a mettere in atto le attività per il ripristino.

A chi viaggia verso Genova viene consigliato di uscire ad Albissola e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare a Varazze. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti che da Ventimiglia sono diretti verso Genova viene invece consigliato di utilizzare la A6 Torino-Savona in direzione Torino e tramite la A21 Torino-Piacenza raggiungere la A26 Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova.