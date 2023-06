Incidente in moto, 21enne in ospedale in codice rosso

È stato postato in ospedale in gravi condizioni il giovane motociclista di 21 anni coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 20 giugno in via Domenico Cuneo, a San Colombano Certenoli (per la precisione nella frazione di Calvari), per una dinamica da confermare.

Sul posto la Croce Rossa di Cicagna e l'automedica Tango 2: il giovane, che ha riportato svariati traumi, è stato stabilizzato e portato in codice rosso - il più grave - all'ospedale San Martino di Genova.