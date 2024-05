Cade dalla moto e precipita: 26enne portato in ospedale con l'elicottero in codice rosso

Stava andando in moto quando all'improvviso, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, precipitando in un dirupo sotto la strada.

È successo a Borzonasca, nell'entroterra del Tigullio, sulla strada provinciale 586, verso le 13,30: il motociclista, un ragazzo di 26 anni, è stato soccorso dalla Croce Rossa di Rezzoaglio e dall'automedica Tango 1.

Viste le condizioni del centauro, che ha riportato una brutta frattura a una gamba, è stato chiamato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha portato il giovane in codice rosso - il più grave - all'ospedale San Martino di Genova.

Il 26enne è rimasto cosciente e per fortuna, nonostante la caduta, non è in pericolo di vita.