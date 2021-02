Cade dal monopattino, portato in ospedale in stato confusionale

Altro incidente con protagonista una persona su un monopattino, dopo quello mortale avvenuto a Marassi. Questa volta il guidatore del mezzo è caduto da solo in via Buozzi a Dinegro

Dopo il tragico indicente di questa mattina a Marassi, dove una donna che viaggiava su un monopattino elettrico è morta dopo uno scontro con un tir, intorno alle 12 si è verificato un altro incidente, con protagonista sempre una persona su un monopattino. Questa volta il guidatore del mezzo è caduto da solo in via Buozzi a Dinegro.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della pubblica assistenza Misericordia. Il paziente, con un vistoso trauma facciale, è stato stabilizzato sul posto e poi portato in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.

Una volta giunto in ospedale, l'uomo ha continuato a non ricordare nulla dell'accaduto, segno che le sue condizioni erano più gravi di quanto apparso in un primo momento, e per questo il codice è stato elevato a rosso.