Precipita in un dirupo con il quad, in elisoccorso al San Martino

È finito in un dirupo con il suo quad ed è stato soccorso dall'elicottero dei vigili del fuoco.

Disavventura per un 60enne che si trovava sulla strada verso la Madonna della Guardia, in zona Rondanina. Per motivi ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo del mezzo e si è rovesciato.

Per accelerare il trasporto in ospedale è stato attivato l'elisoccorso, uscito in codice rosso per dinamica e poi declassato a giallo. Il ferito si trova ora all'ospedale San Martino per accertamenti.