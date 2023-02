Ciclista travolto da un camion, è grave

Uscita in bici terminata, purtroppo per un 50enne, in pronto soccorso. L'uomo stava percorrendo via Seminella a Busalla in sella alla sue due ruote, quando, per ragioni da accertare, è stato scontrato da un camion, riportando diversi traumi.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 7, un'ambulanza della Croce Rossa di Ronco Scrivia e i carabinieri per le indagini del caso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.30 di oggi, giovedì 23 febbraio 2023.

Il ciclista è stato sedato sul posto per alleviare il dolore causato dai traumi, ma non intubato, quindi è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.