Tamponata sulla bici, sequestrato il telefono dell'automobilista indagato per lesioni stradali

É indagato per lesioni stradali l'automobilista che ieri ha investito una ciclista di 64 anni tra via Buozzi e piazza Dinegro.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale diretti da Stefano Biggio hanno ricostruito la dinamica e raccolto le testimonianze. Al conducente dell'auto è stato sequestrato il cellulare per capire se stesse armeggiando sul dispositivo al momento dello schianto, alla polizia giudiziaria l'indagato ha dichiarato invece di essere stato abbagliato dal sole.



In seguito al violento tamponamento, la 64enne si trova ricoverata in rianimazione al San Martino. Ha riportato un importante trauma cranico e toracico, la prognosi è riservata.