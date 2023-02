Travolta da un bus, ciclista finisce all'ospedale

Investita da un bus e spinta contro il marciapiede. Tragedia sfiorata ieri sera in corso Buenos Aires per una ciclista. Un bus della linea 20 di Amt si sarebbe accostato al marciapiede per allinearsi alla fermata ma l'autista non l'avrebbe vista e l'avrebbe travolta.

La donna, una 40enne, è stata trasportata dalla Croce Bianca Genovese all'ospedale San Martino in codice giallo seguita dall'automedica Golf1. Il racconto dell'incidente è stato riportato da alcuni testimoni sul gruppo Facebook "Automobilisti e motociclisti genovesi".



"Premetto, tanta paura ma nessun danno fisico. Ore 19.10 del 8/2/2023 autobus linea 20 in corso Buenos Aires in direzione corso Torino. Al momento di allinearsi al marciapiede, per fare la fermata e agevolare la discesa dei passeggeri, davanti all'ex cinema Buenos Aires, si ritrova a 'schiacciare' il ciclista contro il marciapiede.



Nei primi momenti abbiamo pensato che la ciclista fosse rimasta stritolata sotto alle ruote. In apparenza poi neanche un graffio, forse merito dei vestiti pesanti invernali. Un mezzo lungo 20 metri non deve avere ciclisti vicino. Le corsie riservate devono restare riservate anche per questo".

Sull'episodio si è espresso anche il sindacato Ugl-Fna: "Le corsie preferenziali delle biciclette devono essere cordolate in modo che le bici restino ben divise dai mezzi privati e pubblici - commenta Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna - rileviamo che chi usa biciclette o monopattini non viene sanzionato quando non rispetta il Codice della strada, ci vorrebbero le targhe anche per questi mezzi, in modo da essere rintracciati. Si fa presto a dire che la responsabilità è dell'autista ma non si dice mai che i conducenti delle due ruote sono talvolta indisciplinati".