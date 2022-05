Sperona l'auto dell'ex cognato, arrestato per stalking

Ha visto l'auto del cognato e ha schiacciato sull'acceleratore. La sua Mini Cooper è entrata nell'Audi e ha sfondato la fiancata sinistra. Per fortuna l'airbag laterale dell'A4 è scoppiato evitando al conducente un trauma craunico. Non è stato un banale tamponamento quello di stamattina in via De Amicis a Brignole, ma l'atto conclusivo di stalker che, dopo essersi messo in fuga, è stato trovato e arrestato dalla polizia di Stato.

Vittima della sua ossessione la sorella dell'uomo speronato con cui la storia era finita da tempo e per cui aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento.

Sul posto, alle 7 di mercoledì 25 maggio sono intervenute la polizia locale e le volanti della polizia.