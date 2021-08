Schianto sul Bracco: morto il motociclista

Tragedia sul passo del Bracco dove, in seguito a un incidente stradale, un uomo di 58 anni ha perso la vita.

Il motociclista, in prossimità di un tornante in località Maccale, si è schiantato contro un'auto ed è stato sbalzato dalla sella della sua moto nel bosco sottostante. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

L'uomo è morto all'ospedale San Martino di Genova dove era stato trasportato dall'elicottero dei vigili del fuoco. Giudicato dai sanitari già gravissimo sul luogo del soccorso, il personale medico del 118, dei volontari della Croce Verde di Casarza Ligure e poi i medici del San Martino hanno tentato il tutto per tutto per tenerlo in vita.

La vittima risiedeva a Lerici.