Schianto in moto, 25enne incastrata nel guard rail

Incidente stradale sabato 5 agosto 2023, intorno alle ore 15:30, a Casarza Ligure, lungo la via Aurelia, sul Bracco. Per ragioni in via di accertamento una ragazza di 25 anni ha perso il controllo della propria moto e si è schiantata incastrandosi sotto il guard rail.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Tango 1 con un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Sestri Levante, intervenuti anche i vigili del fuoco con l'elicottero Drago per liberare la 25enne e affidarla ai medici.

Operazione di soccorso complessa che si è conclusa poco prima delle ore 17 quando la ragazza ferita è stata portata sull'elicottero con il verricello e trasportata alla piazzola di Sestri Levante per il successivo trasporto, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova. La ragazza è rimasta cosciente. Presenti sul posto, per i necessari accertamenti, anche i carabinieri.