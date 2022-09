Schianto tra due moto a Borzonasca in località La Squazza.

Per cause ancora da accertare, i due centauri si sono scontrati nel pomeriggio dell'11 settembre e per uno dei due è partito l'elisoccorso.

L'uomo di circa 60 anni è stato trasportato da Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, al San Martino.