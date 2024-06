Perde il controllo dell'auto e si cappotta: donna in codice rosso al San Martino

Grave incidente sulla Provinciale 586 poco prima del cimitero di Borzonasca. Una donna alla guida di un'automobile ha perso il controllo del veicolo per ragioni in via di accertamento e ha finito per cappottarsi. È successo intorno alle ore 14 di sabato 8 giugno 2024.

I soccorsi sono partiti immediatamente, sul posto i vigili del fuoco e il personale inviato dal 118: un'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno e l'automedica Tango 1. La donna ha riportato un trauma cranico e uno toracico e una sospetta frattura di un arto. Non ha perso conoscenza ma per la dinamica e i traumi è stato disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale.

La donna ferita è stata quindi issata sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco e portata in codice rosso al San Martino di Genova.

