Auto esce di strada e finisce in un dirupo: due feriti, uno grave in elicottero al San Martino

Poco prima delle ore 10 di sabato 12 novembre 2022 un'automobile è uscita di strada e si è ribaltata finendo in un dirupo a Montemoggio nel comune di Borzonasca, nella zona del passo del Bocco. Due le persone all'interno dell'abitacolo, una è uscita autonomamente mentre l'altra è rimasta intrappolata all'interno.

Sul posto sono è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango 1 e ambulanze della Croce Verde Carasco e Croce Verde Borzonasca oltre ai vigili del fuoco.

I due uomini sono stati entrambi portati all'ospedale San Martino di Genova perché feriti, il passeggero in ambulanza in codice giallo e il conducente in codice rosso con l'elicottero Drago, in gravi condizioni dopo essere stato intubato. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli, forse a causa di un malore.