Incidente a Borzoli: auto finisce nella scarpata

Era ancora buio quando l'auto ha sfondato il guardrail ed è finita nella scarpata.

L'incidente è avvenuto a Borzoli, all'altezza della rotonda ormai tristemente nota ai residenti come teatro di diversi schianti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e il carroattrezzi per recuperare la vettura. Non si registrano feriti ma la pericolosità della rotonda è ormai un dato di fatto per chi circola quotidianamente in zona.

Quello di stanotte è solo io primo caso del 2022 in cui un'auto precipita nel torrente dopo aver imboccato la rotonda.